2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB yeni takvimi duyurdu: Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin heyecanla beklediği 2024-2025 eğitim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilenler...