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2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB yeni takvimi duyurdu: Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Öğrenciler, yeni dönemin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 14:38 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:39
2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB yeni takvimi duyurdu: Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin heyecanla beklediği 2024-2025 eğitim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başladı ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlandı.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erdi. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapıldı.

2024-2025 EĞİTİM YILI BAŞLAMA TARİHİ

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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