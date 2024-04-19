2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB yeni takvimi duyurdu: Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin heyecanla beklediği 2024-2025 eğitim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili sonrası okullar ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başladı ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi.