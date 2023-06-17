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    • Eğitim
    • 17.06.2023 11:33
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    • 17.06.2023 11:33
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    MEB Lise, ilkokul, anaokul 2023 ve 2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak?

    Yaz tatiliyle birlikte öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okul kayıt tarihleri gündemde önemli bir yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin okul kayıt süreçleri hakkında detaylar netleşti.

    takvim.com.tr
    2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak?

    Okul kayıtları hakkında aramalar hız kazandı. 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran'da sona erdi. Öğrenciler yaz tatiline girerken yeni dönemde okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB Lise, ilkokul, anaokul 2023 ve 2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar...

    2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...



    YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
    Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        MİLYONLARCA ÖĞRENCİ SINAV SONUÇLARI BEKLEYECEK

        2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

        Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

        Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

        Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

        TELAFİ EĞİTİM YAPILACAK

        Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapılacak.
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        Haberler Eğitim MEB Lise, ilkokul, anaokul 2023 ve 2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak?
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