MEB Lise, ilkokul, anaokul 2023 ve 2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak?

Okul kayıtları hakkında aramalar hız kazandı. 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran'da sona erdi. Öğrenciler yaz tatiline girerken yeni dönemde okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB Lise, ilkokul, anaokul 2023 ve 2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar...
2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.