MEB ile Okullar ne zaman açılacak son dakika? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak sorusu Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye genelinde okulların tatil edilmesinin akabinde araştırılmaa başlandı.
OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildi. 71 ilde ise eğitim öğretim 20 Şubat itibarıyla başlayacak.
HANGİ İLLERDE OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL?
1 Mart'a kadar kapalı olacağı açıklanan iller Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya.
MAHMUT ÖZER'DEN SON AÇIKLAMALAR!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Eğitim-Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile deprem sonrası eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin toplantı yaptı.
Deprem bölgesi olmayan 71 ilde önceden alınan kararla 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildiğini hatırlatan Özer, "20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ille ilgili kararlarımız farklı. 10 ilde ikinci dönemde devam şartı aramıyoruz, bunu daha önce açıklamıştık. Yine bu 10 ildeki öğrencilerimizin velileri isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eşdeğer okullara nakillerini yapabilmesi için gerekli sistematik çalışmayı yapmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdılar. Bakanlık olarak diğer 71 ildeki okullarımızın kapasitesini artırmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.