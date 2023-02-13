MEB ile Okullar ne zaman açılacak son dakika? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay...

Bakanlığın depremden etkilenen 10 ilde 20 bin 868 binası olduğunu; bunlardan 24'ünün yıkıldığını, 83 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydeden Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızla görüştük. Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkaracağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibarıyla da 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz. Aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da ve bazı ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim-öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan ihtiyaç olan yerlerde 10 ilimizde ikili öğretime geçeceğiz. Kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız" diye konuştu.