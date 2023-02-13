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    • Eğitim
    • 13.02.2023 15:45
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    • 13.02.2023 15:46
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    MEB ile Okullar ne zaman açılacak son dakika? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay...

    Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir önceki gün yaptığı açıklamada 20 Şubat ve 1 Mart tarihine dikkat çekti. MEB'den yapılan açıklamada, ''Afet bölgesindeki 10 il dışında 71 ilimizde, özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat Pazartesi tarihinde eğitim öğretime başlamaları uygun görülmüştür. '' denildi. Peki MEB ile Okullar ne zaman açılacak son dakika? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay...

    MEB ile Okullar ne zaman açılacak son dakika?

    Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak sorusu Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye genelinde okulların tatil edilmesinin akabinde araştırılmaa başlandı.

    OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL Mİ EDİLDİ?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildi. 71 ilde ise eğitim öğretim 20 Şubat itibarıyla başlayacak.

    HANGİ İLLERDE OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL?

    1 Mart'a kadar kapalı olacağı açıklanan iller Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya.

    MAHMUT ÖZER'DEN SON AÇIKLAMALAR!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Eğitim-Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile deprem sonrası eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin toplantı yaptı.

    Deprem bölgesi olmayan 71 ilde önceden alınan kararla 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildiğini hatırlatan Özer, "20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ille ilgili kararlarımız farklı. 10 ilde ikinci dönemde devam şartı aramıyoruz, bunu daha önce açıklamıştık. Yine bu 10 ildeki öğrencilerimizin velileri isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eşdeğer okullara nakillerini yapabilmesi için gerekli sistematik çalışmayı yapmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdılar. Bakanlık olarak diğer 71 ildeki okullarımızın kapasitesini artırmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

        Bakanlığın depremden etkilenen 10 ilde 20 bin 868 binası olduğunu; bunlardan 24'ünün yıkıldığını, 83 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydeden Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızla görüştük. Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkaracağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibarıyla da 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz. Aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da ve bazı ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim-öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan ihtiyaç olan yerlerde 10 ilimizde ikili öğretime geçeceğiz. Kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız" diye konuştu.

        İKİLİ EĞİTİM NEDİR?

        İkili eğitim sistemi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir.

        Mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelen ikili eğitimde bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir.

        Ders süreleri 30 dakikaya seçilebilirken, tenefüs süreleri buna göre ayarlanabilir.

        Bu uygulamada süre de genişletilebilir, akşam da ders konulabilir. Hafta sonu dersler konulabilir.
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        Haberler Eğitim MEB ile Okullar ne zaman açılacak son dakika? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay...
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