MEB-EKYS başvuruları 30 Ocak’ta başlıyor! İşte sınav tarihi ve başvuru ekranı

MEB-EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

Millİ Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yöneticilik görevine atanmak isteyen adayların katılacağı 2026 MEB-EKYS, 15 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

MEB-EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav için başvuru süreci 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında işleyecek. Adaylar, başvurularını 30 Ocak 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da bireysel olarak tamamlayabilecek.

