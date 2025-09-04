MEB AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? İşte kayıt ücretleri…

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimini açıkladı. Lise eğitimine başlayamamış ya da eğitimini yarıda bırakmış adaylar, gerekli şartları sağlamaları halinde AÖL'e kayıt yaptırarak eğitimlerine uzaktan devam edebilecek. Kayıt işlemleri Türkiye genelindeki Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden yapılırken, adayların başvuru öncesinde sınav ve kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri, başvuru adımları ve ücret bilgileri…

AÇIK LİSE YENİ KAYITLARI BAŞLADI

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yeni kayıt süreci 3-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu dönem için belirlenen 400 TL'lik kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödemeler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılacak. Adaylar, https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla veya Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil ya da internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.