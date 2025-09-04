MEB AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? İşte kayıt ücretleri…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimini açıkladı. Lise eğitimine başlayamamış ya da eğitimini yarıda bırakmış adaylar, gerekli şartları sağlamaları halinde AÖL'e kayıt yaptırarak eğitimlerine uzaktan devam edebilecek. Kayıt işlemleri Türkiye genelindeki Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden yapılırken, adayların başvuru öncesinde sınav ve kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri, başvuru adımları ve ücret bilgileri…