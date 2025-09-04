SON DAKİKA
MEB AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025-2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? İşte kayıt ücretleri…

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Lise eğitimine açıktan devam eden veya ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, yayınlanacak AÖL kayıt kılavuzunu takip ederek başvurularını tamamlayabilecek. Peki 2025 AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ücretleri…

04 Eylül 2025
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimini açıkladı. Lise eğitimine başlayamamış ya da eğitimini yarıda bırakmış adaylar, gerekli şartları sağlamaları halinde AÖL'e kayıt yaptırarak eğitimlerine uzaktan devam edebilecek. Kayıt işlemleri Türkiye genelindeki Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden yapılırken, adayların başvuru öncesinde sınav ve kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri, başvuru adımları ve ücret bilgileri…

AÇIK LİSE YENİ KAYITLARI BAŞLADI
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yeni kayıt süreci 3-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme ve ilk kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu dönem için belirlenen 400 TL'lik kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödemeler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılacak. Adaylar, https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla veya Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil ya da internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.

AÖL KAYIT SÜRECİ

◾Gerekli belgeleri hazırlayan adaylar, en yakın Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurarak kayıt işlemlerine başlayabilir.

◾Kılavuzda belirtilen ödeme yöntemine göre yeni kayıt ücretini yatıran adaylar, makbuzlarını saklamalıdır.

◾Ücretin bir kısmı okul aile birliği hesabına dekont karşılığında yatırılır. Bu ödeme, ilgili okul müdürlüğü ya da Halk Eğitim/Mesleki Eğitim Merkezi tarafından belirtilen hesap numarasına yapılır.

◾Tüm dekontlar ve gerekli belgelerle birlikte irtibat bürolarına başvuran adayların bilgileri sisteme kaydedilir. Kaydedilen belgelerin bir kopyası öğrenciye teslim edilir.

◾Ön kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin evrakları onaylandıktan sonra öğrencilik durumu aktif hale getirilir.

AÖL'E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

◾Ortaokul veya ilköğretim mezunları.

MEB'e bağlı ya da farklı bakanlıkların denetimindeki lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.

◾Askeri okullar, polis okulları, sağlık meslek liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, anadolu öğretmen liseleri ve benzeri özel/resmî liselerden ayrılan öğrenciler.

◾AÖL veya Mesleki Açık Lise öğrencisi olup kaydı silinmiş olanlar veya tasdikname belgesi bulunanlar.

◾Yurt dışında eğitim görüp İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da yurtdışı eğitim ataşeliklerinden denklik belgesi alanlar.

