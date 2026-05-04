MEB Aile Eğitim Bülteni mayıs sayısı yayında! Odak yetenek keşfi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısı, "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi dönemde çocukların gelişimini desteklemek amacıyla ailelere yönelik hazırladığı Aile Eğitim Bülteni'nin mayıs sayısını yayımladı. Bu ayki bültende "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" teması ele alındı. Bülten ailelerin çocuklarının ilgi alanlarını erken yaşta fark etmelerine ve bu alanları doğru yöntemlerle desteklemelerine rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Her ay yeni bir tema

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan anne babalara yönelik her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor. Bültenle, farklı temalar üzerinden ailelere rehberlik sunuluyor.

Mayıs sayısı yayında

Anne babaların çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştıran bültenler, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında da bütünlük sağlıyor. Böylece aileler eğitim sürecinin etkin bir paydaşı haline geliyor. Bu doğrultuda "Okul Öncesi Dönemde İlgi ve Yeteneklerin Desteklenmesi" temasıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni mayıs sayısı yayımlandı.

Neleri kapsıyor?

Bülten içeriğinde ilgi ve yetenek kavramlarının ne olduğu ayrıntılı biçimde açıklanırken çocuklarda bu alanların nasıl erken dönemde fark edilebileceği ve doğru yöntemlerle nasıl desteklenebileceği ele alındı. Ayrıca gelişimi destekleyen oyuncak ve materyallerin seçimi ile ev ortamında uygulanabilecek etkinliklere yer verildi. Okul ve aile iş birliğinin çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmadaki kritik rolü vurgulanarak eğitim sürecinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.

