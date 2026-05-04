Bültenler ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırıyor ve okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlıyor.

Neleri kapsıyor?

Bülten içeriğinde ilgi ve yetenek kavramlarının ne olduğu ayrıntılı biçimde açıklanırken çocuklarda bu alanların nasıl erken dönemde fark edilebileceği ve doğru yöntemlerle nasıl desteklenebileceği ele alındı. Ayrıca gelişimi destekleyen oyuncak ve materyallerin seçimi ile ev ortamında uygulanabilecek etkinliklere yer verildi. Okul ve aile iş birliğinin çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmadaki kritik rolü vurgulanarak eğitim sürecinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.

