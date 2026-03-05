CANLI YAYIN
Geri

MEB AGS örnek sorular yayında: İşte 2026 AGS ÖABT soru ve cevapları

ÖSYM, 2026-MEB-AGS kapsamındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) özel eğitim alanına yönelik örnek soruları yayımladı. Yayımlanan örnekler sayesinde adaylar sınavda karşılaşabilecekleri konu dağılımı ve ölçme yaklaşımı hakkında önceden değerlendirme yapma fırsatı bulabilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB AGS örnek sorular yayında: İşte 2026 AGS ÖABT soru ve cevapları
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ÖSYM, 12 Temmuz 2026'da yapılacak ÖABT sınavı için Özel Eğitim alanına ait örnek soru kitapçığını yayımladı.
  • ÖABT'de soru sayısı 50 olarak sabit kalırken, sınav süreleri alanlara göre 70 veya 90 dakika olarak uygulanacak.
  • Almanca, İngilizce, Fransızca gibi yabancı dil alanlarında YDS/e-YDS sonuçları kullanılarak değerlendirme yapılacak.
  • AGS kapsamındaki Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi başlığının içeriği genişletilerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de eklendi.
  • Örnek sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Özel Eğitim" alanına ait örnek soru kitapçığını adayların erişimine açtı. Yayımlanan örnek sorular sınava hazırlanan öğretmen adaylarının sınav formatını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde paylaşılan örnek sorular öğretmen adaylarına sınavın içeriği ve soru tarzı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

ÖSYM, 12 Temmuz 2026'da yapılacak ÖABT sınavı için Özel Eğitim alanına ait örnek soru kitapçığını yayımladı. Fotoğraf:ÖSYM

ÖABT'de soru sayısı değişmedi

ÖABT'de soru sayısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 soru adaylara yöneltilecek. Ancak alanlara göre sınav süreleri farklılık göstermeye devam edecek. İlköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ve kimya/kimya teknolojisi alanlarında sınav süresi 90 dakika olacak.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise sınav süresi 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT'de soru sayısı 50 olarak sabit kalırken, sınav süreleri alanlara göre 70 veya 90 dakika olarak uygulanacak. Fotoğraf: AA

Özel eğitim alanı için ilk örnek sorular paylaşıldı

ÖSYM tarafından yayımlanan örnek soru kitapçığı, Özel Eğitim alanında sınava girecek öğretmen adayları için hazırlandı. Bu çalışma, adayların soru yapısını inceleyebilmesi ve sınava daha bilinçli hazırlanabilmesi amacıyla paylaşıldı. Örnek sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Almanca, İngilizce, Fransızca gibi yabancı dil alanlarında YDS/e-YDS sonuçları kullanılarak değerlendirme yapılacak.

Yabancı dil alanlarında YDS puanı kullanılacak

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan bazı yabancı dil alanları için farklı bir değerlendirme yöntemi uygulanacak.

Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça gibi alanlarda adayların puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS / e-YDS) sonuçları kullanılarak belirlenecek.

Örnek sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

İÇERİK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

AGS kapsamında yer alan "Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi" başlığının içeriği genişletildi. Yeni kapsamda şu konular yer alacak:

  • Eğitimin tarihî, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri
  • Öğretim yöntem ve teknikleri
  • Eğitim ve öğretim teknolojileri
  • Sınıf yönetimi
  • Program okuryazarlığı
  • Ölçme ve değerlendirme
  • Öğrenme psikolojisi
  • Gelişim psikolojisi
  • Rehberlik
  • Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı
  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Sorular ÖSYM'den alınmıştır

Bu düzenleme ile öğretmen adaylarının hem alan bilgisi hem de eğitim sistemi konularındaki yeterliliklerinin daha kapsamlı biçimde ölçülmesi hedefleniyor.

Sorular ÖSYM'den alınmıştır

2026-MEB-AGS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Özel Eğitim Alanı örnek soruların devamı için tıklayınız

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler