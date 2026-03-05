AGS kapsamındaki Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi başlığının içeriği genişletilerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de eklendi.

ÖABT'de soru sayısı 50 olarak sabit kalırken, sınav süreleri alanlara göre 70 veya 90 dakika olarak uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Özel Eğitim" alanına ait örnek soru kitapçığını adayların erişimine açtı. Yayımlanan örnek sorular sınava hazırlanan öğretmen adaylarının sınav formatını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde paylaşılan örnek sorular öğretmen adaylarına sınavın içeriği ve soru tarzı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

ÖSYM, 12 Temmuz 2026'da yapılacak ÖABT sınavı için Özel Eğitim alanına ait örnek soru kitapçığını yayımladı. Fotoğraf:ÖSYM

ÖABT'de soru sayısı değişmedi

ÖABT'de soru sayısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 soru adaylara yöneltilecek. Ancak alanlara göre sınav süreleri farklılık göstermeye devam edecek. İlköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ve kimya/kimya teknolojisi alanlarında sınav süresi 90 dakika olacak.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise sınav süresi 70 dakika olarak uygulanacak.