Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Özel Eğitim" alanına ait örnek soru kitapçığını adayların erişimine açtı. Yayımlanan örnek sorular sınava hazırlanan öğretmen adaylarının sınav formatını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde paylaşılan örnek sorular öğretmen adaylarına sınavın içeriği ve soru tarzı hakkında önemli ipuçları sunuyor.
ÖABT'de soru sayısı değişmedi
ÖABT'de soru sayısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 soru adaylara yöneltilecek. Ancak alanlara göre sınav süreleri farklılık göstermeye devam edecek. İlköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ve kimya/kimya teknolojisi alanlarında sınav süresi 90 dakika olacak.
Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise sınav süresi 70 dakika olarak uygulanacak.
Özel eğitim alanı için ilk örnek sorular paylaşıldı
ÖSYM tarafından yayımlanan örnek soru kitapçığı, Özel Eğitim alanında sınava girecek öğretmen adayları için hazırlandı. Bu çalışma, adayların soru yapısını inceleyebilmesi ve sınava daha bilinçli hazırlanabilmesi amacıyla paylaşıldı. Örnek sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Yabancı dil alanlarında YDS puanı kullanılacak
ÖABT kapsamında sınav yapılmayan bazı yabancı dil alanları için farklı bir değerlendirme yöntemi uygulanacak.
Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça gibi alanlarda adayların puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS / e-YDS) sonuçları kullanılarak belirlenecek.
İÇERİK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
AGS kapsamında yer alan "Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi" başlığının içeriği genişletildi. Yeni kapsamda şu konular yer alacak:
Bu düzenleme ile öğretmen adaylarının hem alan bilgisi hem de eğitim sistemi konularındaki yeterliliklerinin daha kapsamlı biçimde ölçülmesi hedefleniyor.