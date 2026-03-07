Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitelerinden sorgulayabilecek.

BELGE TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

Yerleştirilen adaylar, ayrıca bir tebligat beklemeden belirlenen süre içinde atandıkları eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu ilin milli eğitim müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapacak. Zorlayıcı bir mazereti olmadan belgelerini teslim etmeyen adayların göreve başlatılmayacağı belirtildi.

YANLIŞ BEYAN TESPİT EDİLİRSE SÖZLEŞME İPTAL EDİLECEK

Başvuru şartlarını taşımadığı ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak. Bu durum sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkarsa sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem uygulanacak.

GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN HAKKI İPTAL EDİLECEK

Göreve başlamaya hak kazanan adaylara gerekli bildirimler valilikler tarafından yapılacak. Geçerli bir mazereti olmaksızın yasal süre içinde göreve başlamayan adaylarla sözleşme imzalanmayacak.