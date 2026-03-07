Milli Eğitim Akademisi'nin 903 sözleşmeli personel alımı için yerleştirmeler, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Asil adayların yanı sıra aynı sayıda yedek aday da belirlenecek. Yerleştirme sonuçlarının ise 13 Mart 2026'da açıklanması bekleniyor. Peki MEB personel alımı yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
MEB 903 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 903 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 2 Mart 2026 Pazartesi günü başlayan başvurular, 6 Mart 2026 Cuma günü sona erdi. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdi.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Personel alımında yerleştirmeler, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak. Açılan pozisyonlar için asil adayların yanı sıra aynı sayıda yedek aday da belirlenecek. Yerleştirme sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların ilan edildiği tarih aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek.
BELGE TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ
Yerleştirilen adaylar, ayrıca bir tebligat beklemeden belirlenen süre içinde atandıkları eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu ilin milli eğitim müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapacak. Zorlayıcı bir mazereti olmadan belgelerini teslim etmeyen adayların göreve başlatılmayacağı belirtildi.
YANLIŞ BEYAN TESPİT EDİLİRSE SÖZLEŞME İPTAL EDİLECEK
Başvuru şartlarını taşımadığı ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak. Bu durum sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkarsa sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem uygulanacak.
GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN HAKKI İPTAL EDİLECEK
Göreve başlamaya hak kazanan adaylara gerekli bildirimler valilikler tarafından yapılacak. Geçerli bir mazereti olmaksızın yasal süre içinde göreve başlamayan adaylarla sözleşme imzalanmayacak.