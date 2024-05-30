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LGS'ye nerede gireceğim 2024? E-Okul sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama! LGS sınav giriş belgesi ekranı 2024!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye’deki genç öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli adımlardan birini temsil etmektedir. 2024 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, öğrencilerin lise hayatlarını şekillendirecek ve akademik kariyerlerini yönlendirecek kritik bir sürecin kapısını aralıyor. 18-29 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, öğrencilerin gözü kulağı artık sınav giriş belgelerinin yayımlanmasında. E-Okul üzerinden erişilebilen sınav giriş belgeleri, öğrencilere sınavın yapılacağı yeri, binayı ve salon bilgilerini detaylı bir şekilde sunacak. Bu bilgiler, sınav öncesinde öğrencilerin son hazırlıklarını yapmaları için büyük önem taşımaktadır.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:37 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:38
LGS’ye nerede gireceğim 2024? E-Okul sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama! LGS sınav giriş belgesi ekranı 2024!

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleşecek olan LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler, sınav süreci hakkında güncel bilgilere ulaşmak için heyecanla bekliyorlar. Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz, www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TA

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

OTURUM BİLGİLERİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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