SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS sonuçlarına nereden bakılır, açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS lisans sınavına katılım sağlayan on binlerce kişi, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle detaylar belli oldu. Sırada sonuç adımı var kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. 4 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı sınavın sonuçları bekleniyor. ÖSYM son dakika açıklaması gündemde. İşte, KPSS lisans sonuçları sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 08:24 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 08:24
KPSS sonuçlarına nereden bakılır, açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS KPSS sonuç sorgulama ekranı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, sınava katılan adayların heyecanı dorukta. 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan lisans oturumları sonrasında, gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM AİS KPSS sonuç sorgulama ekranı! adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile puanlarına erişmeyi bekliyor. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak tercih işlemlerini değerlendirecek adayların heyecanı dorukta.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS lisans sınavına giren on binlerce aday, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. ÖSYM'nin 2024 KPSS takvimine göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI AN BURADA OLACAK

Buna göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile KPSS lisans oturumunun sonuçları, 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans sınavı sonuçlarına erişim sağlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranını kullanabilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamalarından sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
Türk Telekom
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor
Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
SON DAKİKA