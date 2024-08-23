KPSS sonuçlarına nereden bakılır, açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS KPSS sonuç sorgulama ekranı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, sınava katılan adayların heyecanı dorukta. 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan lisans oturumları sonrasında, gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM AİS KPSS sonuç sorgulama ekranı! adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile puanlarına erişmeyi bekliyor. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak tercih işlemlerini değerlendirecek adayların heyecanı dorukta.