PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Adaylar, sınav merkezleri, binalar, salon ve sıra bilgilerini gösteren belgelerini alabilmek için “KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ÖSYM AİS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 22:44
KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KPSS 2025 lisans sınavına sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav yerleri geliyor. Binlerce üniversite mezunu, sınav merkezleri, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini sorgulamak için hazırlıklarını sürdürüyor. "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, 2025 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili tüm detaylar KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KPSS 2025 SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sınavına hazırlanan adaylar, sınav giriş belgeleri için heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından henüz belgeler yayımlanmasa da, önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 7–10 gün önce ilan edildiği biliniyor.

Bu doğrultuda, 2025 KPSS sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftasında veya eylül ayının ilk günlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Güncel duyurular ve belgeler, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı 7 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum halinde gerçekleşecek:

Oturum: 13 Eylül, saat 10.15

Oturum: 13 Eylül, saat 14.45

Oturum: 14 Eylül, saat 10.15

Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının süresi 130 dakika olup, 12.25'te sona erecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde ilan edilecek. Adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuç ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama! Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass’ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP’den İstanbul’da Terörsüz Türkiye buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Karamürsel’de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska’da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan Avrupa’ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray’dan olay paylaşım
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu’nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’a! İki bomba birden
Alaska’daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin’den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray’dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir’de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı’dan kirli işler! Çallı’nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?