KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025 lisans sınavına sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav yerleri geliyor. Binlerce üniversite mezunu, sınav merkezleri, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini sorgulamak için hazırlıklarını sürdürüyor. "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, 2025 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili tüm detaylar KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
KPSS 2025 SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sınavına hazırlanan adaylar, sınav giriş belgeleri için heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından henüz belgeler yayımlanmasa da, önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 7–10 gün önce ilan edildiği biliniyor.
Bu doğrultuda, 2025 KPSS sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftasında veya eylül ayının ilk günlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Güncel duyurular ve belgeler, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
2025 KPSS SINAV TARİHLERİ
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.
Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı 7 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum halinde gerçekleşecek:
Oturum: 13 Eylül, saat 10.15
Oturum: 13 Eylül, saat 14.45
Oturum: 14 Eylül, saat 10.15
Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının süresi 130 dakika olup, 12.25'te sona erecek.