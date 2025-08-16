KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025 lisans sınavına sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav yerleri geliyor. Binlerce üniversite mezunu, sınav merkezleri, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini sorgulamak için hazırlıklarını sürdürüyor. "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, 2025 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili tüm detaylar KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.