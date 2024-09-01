KPSS Ön Lisans sınav süresi 2024: Kaç soru kaç dakika? KPSS Ön Lisans sınavında kaç yanlış doğruyu götürüyor?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.