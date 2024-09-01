SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS Ön Lisans sınav süresi 2024: Kaç soru kaç dakika? KPSS Ön Lisans sınavında kaç yanlış doğruyu götürüyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın ter dökeceği 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu, 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava sayılı saatler kala, hazırlıklarını tamamlamak üzere olan adayların aklında ise sınavın süresi ve çıkış saati gibi önemli sorular yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 08:29 Güncelleme 01 Eylül 2024, 08:30
KPSS Ön Lisans sınav süresi 2024: Kaç soru kaç dakika? KPSS Ön Lisans sınavında kaç yanlış doğruyu götürüyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın beklediği an geldi çattı! 2024 KPSS Ön Lisans oturumu, 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala, hazırlıklarını tamamlayan adaylar heyecanla sınavın başlama ve bitiş saatlerini araştırıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.

Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS'DEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklar.

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak.

KPSS'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerji filosuna yeni katılacak gemi 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak! Adı ne olacak?
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA’sı uyuştu
Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
HAVA DURUMU I Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alacak: AFAD’tan turuncu ve sarı alarm!
Okan Buruk’tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor’da sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’nda önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Külliye’de önemli kabul: Başkan Erdoğan olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ile keskin nişancıları ağırladı
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
SON DAKİKA