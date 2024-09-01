KPSS Ön Lisans sınav süresi 2024: Kaç soru kaç dakika? KPSS Ön Lisans sınavında kaç yanlış doğruyu götürüyor?

KPSS'DEN NE ZAMAN ÇIKILIR?
Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklar.
Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak.
KPSS'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?
KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.