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2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ekranı! KPSS başvuruları başladı! Ücreti, sınav takvimi, şartları...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 başvuru ve sınav takvimi açıklandı! ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, lisans düzeyinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci Mayıs ayıyla birlikte başlıyor. İşte KPSS başvuru tarihleri ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 07:07 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:07
2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ekranı! KPSS başvuruları başladı! Ücreti, sınav takvimi, şartları...

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ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak başvuru ekranı aracılığıyla adaylar, KPSS'ye başvuru yapabilecekler. İşte detaylar...

2024 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

🔴 KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024-15.05.2024

🔴 KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024

🔴 KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024

🔴 DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

🔴 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

🔴 Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz - 2. gün oturumları 21 Temmuz,

🔴 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

🔴 KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

🔴 KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

🔴 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Katılacakları oturumları belirleyen adaylar ÖSYM'nin e-ÖDEMELER bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçen yıllarda KPSS başvuru ücretleri şöyleydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu: 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 80,00 TL

ÖABT: 115,00 TL

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet memurluğunda aranan genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İstenilen yaş sınırına uygun olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.
Akıl hastalığı bulunmamak.

Özel şartlar ise sınavdan sınava çeşitlilik göstermektedir.

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