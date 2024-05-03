2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ekranı! KPSS başvuruları başladı! Ücreti, sınav takvimi, şartları...

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet memurluğunda aranan genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İstenilen yaş sınırına uygun olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.

Akıl hastalığı bulunmamak.

Özel şartlar ise sınavdan sınava çeşitlilik göstermektedir.