PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Eğitim Haberleri

KPSS adaylarına güzel haber, ve açıklandı! ÖSYM'den son dakika duyuru! Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...

KPSS maratonu bugün tamamlanıyor. Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday sınava katılmış olacak. Gözler sınav sonuçlarında. Peki KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu. Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav sonuçları o tarihte ilan edilecek. KPSS adaylarına güzel haber. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 10:17
KPSS adaylarına güzel haber, ve açıklandı! ÖSYM’den son dakika duyuru! Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu yıl Temmuz ayında başladı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06 Ağustos'ta uygulandı. Gözler bu kez sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS-2023 sınav sonuç tarihini açıkladı.

KPSS 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.


SON DAKİKA