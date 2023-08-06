KPSS adaylarına güzel haber, ve açıklandı! ÖSYM’den son dakika duyuru! Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu yıl Temmuz ayında başladı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06 Ağustos'ta uygulandı. Gözler bu kez sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS-2023 sınav sonuç tarihini açıkladı.
KPSS 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 25 Ağustos'ta açıklanacak.
KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
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