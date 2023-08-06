KPSS adaylarına güzel haber, ve açıklandı! ÖSYM’den son dakika duyuru! Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu yıl Temmuz ayında başladı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06 Ağustos'ta uygulandı. Gözler bu kez sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS-2023 sınav sonuç tarihini açıkladı.