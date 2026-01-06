Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! 2026 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın (Kaymakamlık/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden erişebilecek. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurarak adayların sınav sonuçları resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldığını bildirdi. Peki 2026 Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025-Kaymakamlık/2 sınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavın ardından günlerdir süren bekleyiş, ÖSYM'nin bugün saat 10.00'da yaptığı duyuruyla sona erdi. Adaylar, sınav sonuçlarını 6 Ocak 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) kapsamında adayların cevap kâğıtlarına ilişkin detaylar da erişime açıldı. Cevap kağıdı görüntüleri, optik okuyucularla okunan işaretlemeler ve soruların doğru cevapları, 6 Ocak 2026 saat 10.15'ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden 10 gün süreyle incelenebilecek.