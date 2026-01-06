Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! 2026 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurarak adayların sınav sonuçları resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldığını bildirdi. Peki 2026 Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

(Kaynak: AA)

KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-Kaymakamlık/2 sınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavın ardından günlerdir süren bekleyiş, ÖSYM'nin bugün saat 10.00'da yaptığı duyuruyla sona erdi. Adaylar, sınav sonuçlarını 6 Ocak 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.