Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? 2022-2023 MEB tatil TAKVİMİ!

Kasım ara tatiline az bir süre kaldı. 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılına kısa bir ara verilecek. Kasım ayında öğrenciler, öğretmenler ve veliler 1 haftalık tatile girecek. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?