Karne öncesi son kar tatili haberi! 16 Ocak'ta okulların kapalı olduğu iller listesi
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü düzenlenecek karne törenleriyle resmen sona eriyor. Milyonlarca öğrenci sabah saatlerinde okullarına giderek yarıyıl tatili öncesi karnelerini teslim alacak; ancak olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden son dakika tatil haberleri gelmeye başladı.
MEB takvimine göre dönemin son günü olan bugün, Ordu'nun kar yağışından etkilenen ilçesi ve bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde buzlanma riski sebebiyle okullar kapalı kalacak.