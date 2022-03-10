Kar uyarıları sonrası okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte eğitime ara verilen iller

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (11 Mart) eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 5 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga'da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart'ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.