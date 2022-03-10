Kar uyarıları sonrası okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte eğitime ara verilen iller

Türkiye genelinde peş peşe yapılan kar uyarıları sonrası yağış İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışı sonrası okul tatili haberleri geldi. Valilikler eğitime ara verildiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA OKULLARA KAR TATİLİ
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.
Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 14 Mart Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verildiği ifade edilen açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
ÇORLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kaymakam Cafer Sarılı, kar yağışının ilçede etkisini artırdığını belirterek, "Bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak." dedi.
Öte yandan yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
KARAMAN'DA EĞİTİME ARA
Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Karaman'da etkisini sürdürüyor. Karaman'ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ve Cuma günü ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurdu.