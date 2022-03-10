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    • Eğitim
    • 10.03.2022 23:58
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    • 11.03.2022 00:18
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    Kar uyarıları sonrası okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte eğitime ara verilen iller

    Son dakika okul tatilleri... Türkiye genelinde peş peşe yapılan kar uyarıları sonrası yağış İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı sonrası okul tatili haberleri geldi. Valilikler eğitime ara verildiğini açıkladı. İşte Okullara kar tatili gelen iller...

    AJANSLAR
    İşte eğitime ara verilen iller

    Türkiye genelinde peş peşe yapılan kar uyarıları sonrası yağış İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

    Kar yağışı sonrası okul tatili haberleri geldi. Valilikler eğitime ara verildiğini açıkladı.

    İSTANBUL'DA OKULLARA KAR TATİLİ
    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

    Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 14 Mart Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verildiği ifade edilen açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

    ÇORLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
    Kaymakam Cafer Sarılı, kar yağışının ilçede etkisini artırdığını belirterek, "Bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak." dedi.

    Öte yandan yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

    KARAMAN'DA EĞİTİME ARA
    Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Karaman'da etkisini sürdürüyor. Karaman'ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ve Cuma günü ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurdu.

        ERZURUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
        Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ISPARTA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
        Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

        Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        SİNOP
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Değerlendirmeler sonucu 11 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, yarın özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da ara verildiği bildirildi.

        BİTLİS
        Bitlis merkez ve köylerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köy ile beldelerde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

        NEVŞEHİR
        Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

        BAYBURT
        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (11 Mart) eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        SAMSUN
        Samsun'un 5 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

        Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

        ÇANAKKALE
        Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga'da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart'ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

            ORDU
            Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

            Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

            Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.

            Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

            Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

            KONYA'DA UZAKTAN EĞİTİM KARARI
            Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

            İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

            BARTIN
            Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

            Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

            Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim

            faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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            Haberler Eğitim Kar uyarıları sonrası okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte eğitime ara verilen iller
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