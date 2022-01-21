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    • Eğitim
    • 21.01.2022 13:03
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    • 21.01.2022 13:04
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    Kar tatili olan illerde karne alınacak mı? Bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu, internetten karneleri nasıl alabiliriz?

    Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği karne günü geldi çattı. Bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Öğrenciler ve velileri büyük bir karne heyecanı sardı. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli, bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu? 21 Ocak Cuma kar tatili olan illerde karne alınacak mı? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

    Bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafı her yıl yayınladığı takvim ile okulların derse başlayacağı ve eğitime ara vereceği tarihleri duyuruyor. MEB sene başında 2021-2022 eğitim-öğretim takvimini yayınladı. Öğrenciler 1. dönem karnelerini bugün alacaklar. Peki, bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu, internetten karneleri nasıl alabiliriz? 21 Ocak kar tatili olan illerde karne alınacak mı? Bu arada E-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yılsonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

    KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2022?

    Karneler 21 Ocak Cuma günü verilecek. Karnelerin verildiği gün 1.dönem tamamlanmış olacak.

    KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ 2022?

    Karne günü ise ders işlenmiyor.

    YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Hafta sonu tatili birlikte öğrenciler 17 gün tatil yapacak.

    2021 - 2022 MEB TAKVİMİ

    2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

    Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

    1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

    Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

    Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

        PEKİ KARNELERİ İNTERNETTEN NASIL ALABİLİRİZ?

        İşte yapmanız gerekenler;

        E-OKUL VBS GİRİŞ

        T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da "Giriş" butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

        E-Okul VBS'ye giriş yapmak için de "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

        Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır. Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar.

        Diploma puanı da görüntülenebiliyor

        Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul'a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.
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        Haberler Eğitim Kar tatili olan illerde karne alınacak mı? Bugün karneler verilecek mi 2022? Karne almak zorunlu mu, internetten karneleri nasıl alabiliriz?
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