Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuç sorgulama sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifrelerini kullanarak sınav sonuçlarına erişebiliyor. İşte ÖSYM sonuç sayfası!

(Kaynak: AA)

İSG SINAV SONUÇLARI 2026 DUYURULDU

7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG) ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Sınavın madde analizleri yapılmış, cevap anahtarları kontrol edilmiş ve adaylardan gelen itirazlar doğrultusunda incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Diğer Sağlık Personeli Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 8 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.