İSG sınav sonuçları açıklandı! İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-İSG/2 sınavı, çok sayıda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli (DSP) adayının katılımıyla tamamlandı. Sınav sonuçları ise ÖSYM tarafından 6 Ocak 2026 Salı günü resmi olarak açıklandı. İşte sorgulama ekranı!
Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuç sorgulama sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifrelerini kullanarak sınav sonuçlarına erişebiliyor. İşte ÖSYM sonuç sayfası!
İSG SINAV SONUÇLARI 2026 DUYURULDU
7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG) ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.
Sınavın madde analizleri yapılmış, cevap anahtarları kontrol edilmiş ve adaylardan gelen itirazlar doğrultusunda incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Diğer Sağlık Personeli Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 8 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.
Adaylar, sınav sonuçlarını 6 Ocak 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecektir.
İSG 2026 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ