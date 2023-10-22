İOKBS bursluluk kartı verildi mi, ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS burs ödeme günleri! PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

2023 İOKBS (bursluluk sınavı) 3 Eylül tarihinde uygulandı. Sınavın sonuçları aynı ay içerinde açıklandı. Gözler bu kez bursluluk kartlarının verileceği tarihe çevrildi. Peki bursluluk kartı verildi mi, ne zaman verilecek? İOKBS 2023 burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
2023 BURSLULUK KARTI VERİLDİ Mİ, NE ZAMAN VERİLECEK?
İOKBS bursluluk kartının da yakın zaman içinde hak sahibi öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor.
2023 İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.