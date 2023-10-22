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İOKBS bursluluk kartı verildi mi, ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS burs ödeme günleri! PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

Bursluluk kartı verildi mi ne zaman verilecek sorusu son günlerde İOKBS bursununu kazanan öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla bursluluk kartı hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burs almaya hak kazanan 100 bin öğrenciye bursluluk kartı verecek. İşte tarihi...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 11:04 Güncelleme 22 Ekim 2023, 11:05
İOKBS bursluluk kartı verildi mi, ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS burs ödeme günleri! PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

2023 İOKBS (bursluluk sınavı) 3 Eylül tarihinde uygulandı. Sınavın sonuçları aynı ay içerinde açıklandı. Gözler bu kez bursluluk kartlarının verileceği tarihe çevrildi. Peki bursluluk kartı verildi mi, ne zaman verilecek? İOKBS 2023 burs ödemeleri ne zaman ödenecek?

2023 BURSLULUK KARTI VERİLDİ Mİ, NE ZAMAN VERİLECEK?

İOKBS bursluluk kartının da yakın zaman içinde hak sahibi öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor.

2023 İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

BURSLULUK ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

Bursluluk sınavına katılan ve başarılı olan ortaokul ile lise öğrencilerine burs desteği veriliyor. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılıyor.


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