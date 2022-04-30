İlkokul ve ortaokul okulistik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Okulistik sınav sonucu 2022 açıklandı mı? Okulistik sınav değerlendirmesi...

Öğrenciler tarafından okulistik sınav sonucu 2022 açıklandı mı? İlkokul ve ortaokul okulistik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İnternet üzerinden erişilen bir eğitim ve öğrenme platformu olan Okulistik sınavına katılarak bilgi birikimlerini denemek isteyen öğrenciler sınavların neye göre değerlendirildiğini oldukça merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Peki Okulistik sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler...
OKULİSTİK SINAV SONUCU 2022 AÇIKLANDI MI?
23-26 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen Okulistik sınavının sonuçlarını görüntülemek için sisteme üye olmak gerekiyor.
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OKULİSTİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Her sınıf için ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin 8. sınıf için:
Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.