İkinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşiyor! İşte 2026 MEB takvimi ile tatil günleri

Ramazan Bayramı ile 2. ara tatil tarihlerinin kesişmesi nedeniyle öğrenciler için tatil günleri birleşecek.

2026 MEB tatil takviminde ara tatilin bayramla çakışması, ailelere daha uzun ve verimli bir planlama süresi sunuyor.

AİLELER İÇİN PLANLAMA FIRSATI

2026 yılına ait MEB tatil takvimi, öğrenciler ve veliler açısından program yapmayı kolaylaştıran bir tablo ortaya koyuyor. Ara tatilin bayram dönemiyle çakışması, ailelere hem seyahat hem de sosyal etkinlik planları için daha geniş ve verimli bir zaman aralığı sağlıyor.