İkinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşiyor! İşte 2026 MEB takvimi ile tatil günleri
2026 yılında ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı takvimde art arda geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlarken, Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona eriyor.
- 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 13 Mart Cuma günü son ders ziliyle başlayacak ve okullar 23 Mart Pazartesi günü açılacak.
- Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek.
- İkinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tarihlerinin kesişmesi nedeniyle öğrenciler Mart ayında kesintisiz tatil dönemi geçirecek.
- 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat tarihinde başladı.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat'ta başlarken, öğrenciler ve veliler şimdiden Mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 13 Mart Cuma günü son ders zili çalacak. Bayram ve ara tatilin kesişmesiyle öğrenciler mart ayında kesintisiz tatil dönemine girecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor ve 22 Mart Cumartesi günü bitiyor.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2. ara tatil 13 Mart Cumagünü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Tatil 16 Mart Pazartesigünü resmen başlarken, okullar 23 Mart Pazartesi günü ilk ders ziliyle birlikte yeniden açılacak.
Ramazan Bayramı ile 2. ara tatil tarihlerinin kesişmesi nedeniyle öğrenciler için tatil günleri birleşecek.
AİLELER İÇİN PLANLAMA FIRSATI
2026 yılına ait MEB tatil takvimi, öğrenciler ve veliler açısından program yapmayı kolaylaştıran bir tablo ortaya koyuyor. Ara tatilin bayram dönemiyle çakışması, ailelere hem seyahat hem de sosyal etkinlik planları için daha geniş ve verimli bir zaman aralığı sağlıyor.