CANLI YAYIN
Geri

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru takvimi 2026: HMGS/1 ne zaman uygulanacak?

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ya da hakimlik ve savcılık sınavlarına girebilmesi için zorunlu olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için süreç yeniden başlıyor. 2026 HMGS/1 başvuruları 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 26 Mart, sınav ise 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

Giriş Tarihi:
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru takvimi 2026: HMGS/1 ne zaman uygulanacak?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 2026 yılının ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 26 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
  • HMGS başvuruları 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
  • Başvurusunu tamamlayamayanlar için 26 Mart 2026 tarihinde geç başvuru günü uygulanacak.
  • 2026 yılının ikinci HMGS sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacak ve başvurular 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
  • Başvuru kılavuzu 9 Mart 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ya da hakimlik ve savcılık sınavlarına girebilmesi için gerekli olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için süreç yeniden başlıyor. 2026 yılının ilk oturumu için takvim netleşirken, adayların başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip etmesi gerekiyor.

2026-HMGS/1 için başvuru süreci 9 Mart’ta başlıyor (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BAŞVURU SÜRECİ 9 MART'TA BAŞLIYOR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-HMGS/1 için başvurular 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri 17 Mart 2026 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 26 Mart 2026 tarihinde"Geç Başvuru Günü" uygulanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ilk oturumu 26 Nisan 2026’da yapılacak.

HMGS/1 SINAVI 26 NİSAN'DA YAPILACAK

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 yılının ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hukuk fakültesi mezunları açısından önemli bir eşik olarak kabul edilen HMGS, mesleğe girişte baraj niteliği taşıyor.

Sınava katılacak adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor.

HMGS başvuruları 17 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.

BAŞVURU KILAVUZU BAŞVURU GÜNÜ YAYIMLANACAK

ÖSYM'nin sınav uygulamalarında izlediği takvime göre, sınava ilişkin ayrıntıları içeren başvuru kılavuzu genellikle başvuru sürecinin başladığı gün yayımlanıyor. Bu kapsamda 2026-HMGS başvuru kılavuzunun da 9 Mart 2026 sabahı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

Kılavuzda sınav ücreti, sınav merkezleri, sınavın uygulanma usulleri ve değerlendirme sistemi gibi teknik ayrıntıların yer alacağı belirtiliyor.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 26 Mart olarak belirlendi.

YILIN İKİNCİ HMGS SINAVI EYLÜL AYINDA

Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol kapsamında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki kez düzenleniyor. İlkbahar dönemindeki sınava katılamayan veya puanını yükseltmek isteyen adaylar için ikinci oturum sonbahar döneminde yapılacak.

2026-HMGS/2 sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları ise 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler