Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ya da hakimlik ve savcılık sınavlarına girebilmesi için gerekli olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için süreç yeniden başlıyor. 2026 yılının ilk oturumu için takvim netleşirken, adayların başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip etmesi gerekiyor.
BAŞVURU SÜRECİ 9 MART'TA BAŞLIYOR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-HMGS/1 için başvurular 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru işlemleri 17 Mart 2026 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 26 Mart 2026 tarihinde"Geç Başvuru Günü" uygulanacak.
HMGS/1 SINAVI 26 NİSAN'DA YAPILACAK
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 yılının ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hukuk fakültesi mezunları açısından önemli bir eşik olarak kabul edilen HMGS, mesleğe girişte baraj niteliği taşıyor.
Sınava katılacak adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor.
BAŞVURU KILAVUZU BAŞVURU GÜNÜ YAYIMLANACAK
ÖSYM'nin sınav uygulamalarında izlediği takvime göre, sınava ilişkin ayrıntıları içeren başvuru kılavuzu genellikle başvuru sürecinin başladığı gün yayımlanıyor. Bu kapsamda 2026-HMGS başvuru kılavuzunun da 9 Mart 2026 sabahı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.
Kılavuzda sınav ücreti, sınav merkezleri, sınavın uygulanma usulleri ve değerlendirme sistemi gibi teknik ayrıntıların yer alacağı belirtiliyor.
YILIN İKİNCİ HMGS SINAVI EYLÜL AYINDA
Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol kapsamında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki kez düzenleniyor. İlkbahar dönemindeki sınava katılamayan veya puanını yükseltmek isteyen adaylar için ikinci oturum sonbahar döneminde yapılacak.
2026-HMGS/2 sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları ise 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.