Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 2026 yılının ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 26 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

HMGS başvuruları 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

Başvurusunu tamamlayamayanlar için 26 Mart 2026 tarihinde geç başvuru günü uygulanacak.

2026 yılının ikinci HMGS sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacak ve başvurular 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru kılavuzu 9 Mart 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ya da hakimlik ve savcılık sınavlarına girebilmesi için gerekli olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için süreç yeniden başlıyor. 2026 yılının ilk oturumu için takvim netleşirken, adayların başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip etmesi gerekiyor.

2026-HMGS/1 için başvuru süreci 9 Mart’ta başlıyor (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) BAŞVURU SÜRECİ 9 MART'TA BAŞLIYOR Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-HMGS/1 için başvurular 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri 17 Mart 2026 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 26 Mart 2026 tarihinde"Geç Başvuru Günü" uygulanacak.