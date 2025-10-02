HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 HMGS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

PODCAST CANLI YAYIN

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) tamamlandı ve şimdi adaylar sonuç açıklama tarihini bekliyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçların hangi gün erişime açılacağı netleşti. Peki HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM tarafından 17 ilde ve 18 sınav merkezinde gerçekleştirilen 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025-İYÖS maratonu geride kaldı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavların ardından gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki HMGS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

HMGS/2 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI
28 Eylül'de yapılan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS'e ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adayların erişimine sunuldu.

Sınava katılan adaylar, soru kitapçıklarının tamamını kendi dizilimlerine göre https://ais.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Kitapçık görüntüleme süreci 10 gün devam edecek ve 8 Ekim 2025 saat 23.59 itibarıyla sona erecek.



