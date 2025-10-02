HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 HMGS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından 17 ilde ve 18 sınav merkezinde gerçekleştirilen 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025-İYÖS maratonu geride kaldı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavların ardından gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki HMGS/2 sonuçları nereden öğrenilir?

HMGS/2 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.