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Haftada 1 gün ders işlenmeyecek! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar... MEB'den gece yarısı müjdesi!

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir eğitim camiası ve vatandaşlar tarafından büyük bir merak ve beklenti içinde takip edilen müfredat değişikliğini resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 09:43 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:43
Haftada 1 gün ders işlenmeyecek! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar... MEB’den gece yarısı müjdesi!

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Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir beklenen müfredat değişikliğinin ilk adımını attı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencileri heyecanlandıracak bir uygulama hayata geçiriliyor. Haftada bir gün okullarda ders işlenmeyecek. İşte konu hakkında merak edilenler...

1. Oyun Günü Uygulaması: Bakan Tekin'in açıklamasına göre, okullarda haftanın bir günü artık "oyun günü" olarak belirlenecek.

Bu özel gün boyunca, dersler yerine öğrencilere oyunlar, grup etkinlikleri ve sosyal faaliyetler için zaman ayrılacak. Böylelikle öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal açıdan da gelişmelerine katkı sağlanacak.

2. Öğrenci Motivasyonu ve Kişisel Gelişim: Oyun günü uygulamasının temel hedefi, öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemektir. Bakanlık, bu sayede öğrencilerin sınıf ortamında daha mutlu, motive ve başarılı olacağını düşünüyor.

3. Devamsızlık Yoklaması: Ancak, oyun günlerinin derslerden muaf olması, öğrencilerin tatil yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Devamsızlık yoklaması, bu özel günlerde de alınacak ve öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları takip edilecek. Böylece öğrencilerin bu günleri ihmal etmemesi ve sosyal etkileşimlerden faydalanması sağlanacak.

4. Velilerin Soru İşaretleri: Yeni uygulama ile ilgili olarak veliler arasında birçok soru işareti bulunmakta. Özellikle, oyun günlerinin akademik başarı üzerindeki etkisi ve öğrencilerin bu günleri nasıl değerlendirecekleri konuları merak ediliyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamanın öğrencilerin genel gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, eğitimde sadece akademik başarıya odaklanmanın ötesine geçerek öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimine daha fazla önem verilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Uygulamanın detayları ve etkileri yakından takip edilmeye devam edilecek.

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