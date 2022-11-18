Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Kasım hangi sınav var? Uzman Öğretmenlik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Diğer kamu kurumlarında görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler de uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

Yanlışların doğruyu götürüp götürmeyeceği ile ilgili bilgiye ulaşmak için kılavuza göz atabilirsiniz.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ