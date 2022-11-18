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    • Eğitim
    • 18.11.2022 14:26
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    • 18.11.2022 14:26
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    Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Kasım hangi sınav var? Uzman Öğretmenlik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?

    HAfta sonu hem ÖSYM hem MEB tarafından uygulanacak sınavlar bulunuyor. 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde binlerce kişi düzenlenecek sınavlara katılacak. Bu noktada 'Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Kasım hangi sınav var? ' soruları araştırılıyor. İşte ALES, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı hakkında bilgiler...

    Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Kasım hangi sınav var? Uzman Öğretmenlik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?

    Hafta sonu hangi sınavların uygulanacağı merak konusu oldu. Peki Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Kasım hangi sınav var? Uzman Öğretmenlik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?

    HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

    19 Kasım 2022 Cumartesi: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı

    20 Kasım 2022 Pazar: 2022-ALES/3

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

    Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

    Diğer kamu kurumlarında görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler de uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

    Yanlışların doğruyu götürüp götürmeyeceği ile ilgili bilgiye ulaşmak için kılavuza göz atabilirsiniz.

    ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

        Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav bu bilgilere göre uzman öğretmenlik sınavı saat 12.30'da sona eriyor. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU DAĞILIMI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları

        Konu Başlığı Soru Sayısı

        Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15

        Ölçme ve Değerlendirme 12

        Özel Eğitim ve Rehberlik 15

        Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10

        Eğitimde Kapsayıcılık 12

        Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10

        Sosyal Etkileşim ve İletişim 10

        Dijital Yetkinlik 8

        Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8
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        Haberler Eğitim Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Kasım hangi sınav var? Uzman Öğretmenlik sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?
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