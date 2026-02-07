Hafta sonu (7-8 Şubat 2026) sınav takvimi: MEB ve ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı’nın 7 Şubat 2026 Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Hafta sonu sınav maratonunun yaşanacağı 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından farklı alanlarda düzenlenecek sınavlar adayları sınav merkezlerine çekecek.
ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 7-8 Şubat 2026 hafta sonunda ülke genelinde hangi sınavların uygulanacağı takip ediliyor. İşte güncel sınav takvimi…
HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7-8 Şubat 2026 sınav takvimi netleşti. Buna göre, 7 Şubat Cumartesi günü MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026 uygulanacak. 8 Şubat Pazar günü ise yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlere yönelik Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026 gerçekleştirilecek.
Bu hafta sonu sınav olup olmadığını merak eden adaylar için takvimde yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sınavlar yer alıyor. Şube Müdürlüğü için düzenlenen Görevde Yükselme Sınavı, hafta sonu kapsamında yapılacak sınavlar arasında bulunurken, ÖSYM'nin 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde uygulayacağı herhangi bir merkezi sınav bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapacağız. Bu kapsamda yazılı sınav, 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecine ilişkin bilgiler, 'meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerimizden ilan edilecektir. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."