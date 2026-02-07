Hafta sonu (7-8 Şubat 2026) sınav takvimi: MEB ve ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlar

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 7-8 Şubat 2026 hafta sonunda ülke genelinde hangi sınavların uygulanacağı takip ediliyor. İşte güncel sınav takvimi…

HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7-8 Şubat 2026 sınav takvimi netleşti. Buna göre, 7 Şubat Cumartesi günü MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026 uygulanacak. 8 Şubat Pazar günü ise yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlere yönelik Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026 gerçekleştirilecek.