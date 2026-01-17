Hafta sonu (17-18 Ocak 2026) sınav takvimi: AÖF final sınavları oturum bilgisi
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF güz dönemi final sınavları öncesinde geri sayım başladı. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak dönem sonu sınavları için öğrencilerin sınav yerlerini gösteren AÖF sınav giriş belgeleri, http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF FİNAL SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. Sabah oturumlarında yapılacak sınavlar 09.30'da başlayacak, günün ikinci oturumu kapsamında öğleden sonra düzenlenecek sınavlar ise 14.00'te uygulanacak.
AÖF SINAV MERKEZLERİ BELLİ OLDU
AÖF final sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav yerleri duyuruldu. Öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine, Açıköğretim Fakültesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
AÖF sınav giriş belgesini görüntülemek isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrenci giriş sistemi aracılığıyla belge sorgulama işlemini yapabiliyor.
AÖF 2026 SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Final (Dönem Sonu) Sınavı: 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026