Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste! LGS 2022 lise taban puanları!

LGS sınavını bekleyen adaylar lise taban puanlarını da araştırmaya başladı. Sınavın bitiminden sonra sonuçlar için bekleyişe geçecek olan adaylar lise taban puanlarını merak ediyor. MEB tercih dönemine girildiğinde taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detayları açıklayacak. Tercih kılavuzunda tüm bilgiler yer alacak. İşte LGS 2022 lise taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!