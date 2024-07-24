EŞİT AĞIRLIK (EA) TABAN PUANLARI 2024! 2 yıllık - 4 yıllık üniversite eşit ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları, kontenjanlar!

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edebilecekleri bölümleri araştırmaya başladı. Hukuk, işletme, psikoloji gibi popüler bölümlerin yanı sıra, pek çok 4 yıllık lisans programı Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci kabul ediyor. İşte 2024 yılı için Eşit Ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilen detaylar...