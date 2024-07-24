EŞİT AĞIRLIK (EA) TABAN PUANLARI 2024! 2 yıllık - 4 yıllık üniversite eşit ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları, kontenjanlar!

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edebilecekleri bölümleri araştırmaya başladı. Hukuk, işletme, psikoloji gibi popüler bölümlerin yanı sıra, pek çok 4 yıllık lisans programı Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci kabul ediyor. İşte 2024 yılı için Eşit Ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilen detaylar...
YKS EŞİT AĞIRLIK 2024 BÖLÜMLERİ
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Finans ve Bankacılık
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
Havacılık Yönetimi
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe (Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
Pazarlama
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)