SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

EŞİT AĞIRLIK (EA) TABAN PUANLARI 2024! 2 yıllık - 4 yıllık üniversite eşit ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları, kontenjanlar!

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adaylarının Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edebilecekleri bölümler ve bu bölümlerin taban puanları merak konusu oldu. Özellikle, hukuk, işletme, psikoloji, iktisat, ve maliye gibi popüler bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralamaları dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 14:31 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 14:33
EŞİT AĞIRLIK EA TABAN PUANLARI 2024! 2 yıllık - 4 yıllık üniversite eşit ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları, kontenjanlar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edebilecekleri bölümleri araştırmaya başladı. Hukuk, işletme, psikoloji gibi popüler bölümlerin yanı sıra, pek çok 4 yıllık lisans programı Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci kabul ediyor. İşte 2024 yılı için Eşit Ağırlık puan türüne göre alım yapan bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilen detaylar...

YKS EŞİT AĞIRLIK 2024 BÖLÜMLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

YKS EA 2023 TABAN PUANLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ

Anadolu Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 338,82768

Ankara Üniversitesi-Sınıf Öğretmenliği 393,14017

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 471,29194

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 496,68948

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fransızca) 522,67095

YKS EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024-YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU TIKLA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
21 yıl 182 saniyeye sığdı! Başkan Erdoğan liderliğinde emekliler için hangi adımlar atıldı? Madde madde derledik
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan’ı takipteyiz | CHP’ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek meselesine ilişkin açıklama: Kimse bize merhamet dersi vermesin | CHP’ye DEM’li TİP’li isimlere tepki
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’dan ötanazi açıklaması: Yanlış bilinenleri tek tek açıkladı! ’Uymayacağız’ diyen CHP’li belediyelere kötü haber: Hapis cezası var
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!
Kamala Harris’e bağış yağıyor: Trump ’91 milyon dolarlık vurgun’ dedi! Siyonist iş birliği ortaya çıktı: İlk adres yine Soros
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Ayasofya’nın ibadete açılışının üzerinden 4 yıl geçti: Milyonlar akın etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
Başkan Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesini yorumladı: Türkiye doğru yolda hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
SON DAKİKA