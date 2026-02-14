PODCAST CANLI YAYIN

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından bugün uygulanan e-YDS 2026/2 İngilizce sınavının sonuçları erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav sonuçlarını anında öğrenebilecek. İşte e-YDS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi:
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

E-YDS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler