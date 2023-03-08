EKYS SINAV TARİHİ 2023! MEB EKYS ertelendi mi, ne zamana ertelendi? EKYS kaç soru, kaç dakika? Başvuru kılavuzu!

MEB EKYS sınav tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. 5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının Mayıs ayına ertelenmesina karar verildi. Açıklama ÖSYM'den geldi. Peki EKYS ne zaman, saat kaçta? EKYS kaç soru kaç dakika?
EKYS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMANA ERTELENDİ?
Son dakika... ÖSYM yeni 2023 sınav takvimini açıkladı. MEB-2023 sınav tarihi de belli oldu. Buna göre; 5 Mart'ta yapılması planlanan MEB-EKYS sınavı 21 Mayıs 2023 tarihine ertelendi.
EKYS 2023 KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
👉EKYS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun,
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan
hükümler): %20.
Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.