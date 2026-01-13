ÖSYM'nin elektronik ortamda uyguladığı e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı için başvuru süreci sona yaklaşıyor. Sınava katılım bedeli 2.150 TL olarak açıklanırken, başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. e-YDS 2026 kılavuzunda sınav takvimi, oturum bilgileri ve başvuru adımlarına ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Adaylar, kılavuzu inceleyerek başvuru ekranı (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.