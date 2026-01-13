e YDS 2026 son başvuru tarihine dikkat! İşte ÖSYM e-YDS ücreti ve kılavuzu
ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2026/1 İngilizce sınavına başvurular 15 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak. Sınav başvuru ücreti 2,150 TL olarak belirlendi. İşte e-YDS 2026 kılavuz detayları ve başvuru ekranı.
ÖSYM'nin elektronik ortamda uyguladığı e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı için başvuru süreci sona yaklaşıyor. Sınava katılım bedeli 2.150 TL olarak açıklanırken, başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. e-YDS 2026 kılavuzunda sınav takvimi, oturum bilgileri ve başvuru adımlarına ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Adaylar, kılavuzu inceleyerek başvuru ekranı (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.
e-YDS 2026 son başvuru tarihi yaklaştı
Adayların e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı için başvurularını 15 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce), 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.