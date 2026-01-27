e-TEP 2026 hafta sonu yapılacak! İşte e-TEP sınav ücreti ve kılavuz detayları
ÖSYM tarafından düzenlenen e- TEP sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak. 2026 e-TEP sınavının ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları 22 Ocak 2026 tarihinde sona ermişti. İşte kılavuz detayları...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak. Başvurular 14 Ocak'ta başlamış ve 22 Ocak 2026 tarihinde sona ermişti.
e-TEP sınavı ne zaman yapılacak?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
e-TEP başvuruları ne zaman başladı ve ne zaman sona erdi?
e-TEP başvuruları 14–22 Ocak 2026 tarihleri arasında yapıldı.
Soru: e-TEP başvurusu nereden yapılır?
Başvurular ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr veya sanalpos.osym.gov.tr adresinden kabul edildi.
e-TEP sınav ücreti ne kadar?
Sınav ücreti 5.000 TL olarak belirlendi.
e-TEP sınavı hangi şehirlerde yapılacak?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilecek.
e-TEP kontenjanı kaç kişi?
Ankara 652, İstanbul 200, İzmir 48, Adana 100 kişi olarak belirlendi.