DİB-MBTS sınavı başvuru ekranı 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları nasıl yapılır?

Adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacak ve sadece doğru cevaplar değerlendirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve sınav detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.