DİB-MBTS sınavı başvuru ekranı 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvuru takvimi netleşti. Adaylar 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapabilecek. 29 Mart 2026’da uygulanacak sınav saat 14.45’te başlayacak ve 60 soruluk test için adaylara 90 dakika süre tanınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve sınav detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
MBSTS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.
Sınava katılacak adayların Sınava Giriş Belgeleri ise sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.
2026 MBSTS SINAV TARİHİ AÇIKLANDI
2026-DİB-MBSTS sınavı, 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak.
MBSTS SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınav, saat 14.45'te başlayacak ve adaylara toplam 90 dakika süre verilecek.
Sınav kapsamında adaylara, çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test yöneltilecek. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmeyecek.
SINAV ÜCRETİ VE BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Sınav ücretine ve başvuru adımlarına ilişkin ayrıntıların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşmesi bekleniyor. Adayların, güncel bilgileri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.