DGS'de hangi dersler var? 2022 DGS sözel - sayısal konular! Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? Sınav tarihi...

2022 DGS hakkında öğrenciler araştırma yapmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlanan binlerce ön lisans mezunu bu sene hangi dersler ve hangi konuların çıkacağını merak ediyor. ÖSYM takvimine göre DGS ile ilgili tarihler belli oldu ve 2 yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyenler 2022 Dikey Geçiş Sınavı'na girecekler. Aynı zamanda, 2022 DGS ne zaman yapılacak? Sorgulamasını sıklıkla yapılmaya başlandı. Peki, DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? İşte detaylar...