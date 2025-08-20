SON DAKİKA
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacak ve nereden yapılacak?

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını adayların erişimine açtı. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci şimdi DGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayla lisans eğitimine geçiş için tercihlerini yapacak. ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımladığı anda tercih tarihlerini de ilan edecek.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 14:44
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz'da gerçekleştirildi ve adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekledi. ÖSYM, sınav sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan etti. Artık gözler, DGS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı ve adayların hangi lisans programlarına başvurabilecekleri bilgilerine çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2025 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçmiş yıllara bakıldığında tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlaması öngörülüyor.

Örneğin, 2024 yılında DGS sınavı 30 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmişti. Tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.

Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak ve adayların tercihlerini dikkatle planlamaları önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 DGS Tercih Kılavuzu Henüz Yayımlanmadı

2025 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacak. Geçmiş yıllara bakıldığında kılavuz, genellikle sonuçların açıklanmasından 8-14 gün sonra yayımlanıyor. Bu nedenle, 2025 kılavuzunun Ağustos sonu ya da Eylül ayının ilk günlerinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercih kılavuzunda; üniversiteler, lisans programları, kontenjanlar, taban puanlar ve başvuru şartları detaylı olarak yer alacak. Kılavuz, adayların doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi için en güvenilir kaynak olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DGS Taban Puanları ve Kontenjanlar

2025 DGS taban puanları, bu yılki yerleştirmeler tamamlandıktan sonra netlik kazanacak. Adaylar, tercihlerini yaparken genellikle bir önceki yılın taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini rehber olarak kullanıyor.

Kılavuz yayımlandığında, adaylar hangi bölümlere başvurabileceklerini, bölümlerin özel koşullarını ve kontenjan sayılarını görebilecek. Bu bilgiler, tercihlerini stratejik olarak planlamak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor.

2024 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

