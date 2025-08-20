DGS TERCİH KILAVUZU 2025 || Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacak ve nereden yapılacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz'da gerçekleştirildi ve adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekledi. ÖSYM , sınav sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan etti. Artık gözler, DGS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı ve adayların hangi lisans programlarına başvurabilecekleri bilgilerine çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)

DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2025 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçmiş yıllara bakıldığında tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlaması öngörülüyor.

Örneğin, 2024 yılında DGS sınavı 30 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmişti. Tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.

Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak ve adayların tercihlerini dikkatle planlamaları önem taşıyor.