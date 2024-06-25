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DGS ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak 2024? DGS kaç soru, kaç dk? Dikey Geçiş Sınavı'nda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Yükseköğretime geçişte önemli bir adım olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, bu yıl DGS sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden edinebildiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 10:22 Güncelleme 25 Haziran 2024, 10:22
DGS ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak 2024? DGS kaç soru, kaç dk? Dikey Geçiş Sınavı’nda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024, ön lisans düzeyindeki eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için belirlenen önemli bir sınavdır. Bu sınav, katılımcılara lisans düzeyinde üniversite eğitimine geçiş fırsatı sunmaktadır.

DGS 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü gerçekleştirilecek. Sınav sonrası alınan puanlar ile DGS tercihleri alınacak ve öğrenciler önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava giriş belgelerine erişebiliyor:

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?

DGS sınavında 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.



Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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