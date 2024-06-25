DGS ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak 2024? DGS kaç soru, kaç dk? Dikey Geçiş Sınavı’nda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024, ön lisans düzeyindeki eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için belirlenen önemli bir sınavdır. Bu sınav, katılımcılara lisans düzeyinde üniversite eğitimine geçiş fırsatı sunmaktadır.