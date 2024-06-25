DGS ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak 2024? DGS kaç soru, kaç dk? Dikey Geçiş Sınavı’nda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024, ön lisans düzeyindeki eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için belirlenen önemli bir sınavdır. Bu sınav, katılımcılara lisans düzeyinde üniversite eğitimine geçiş fırsatı sunmaktadır.
DGS 2024 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü gerçekleştirilecek. Sınav sonrası alınan puanlar ile DGS tercihleri alınacak ve öğrenciler önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak.
DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava giriş belgelerine erişebiliyor:
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