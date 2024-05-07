DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS başvuruları başladı mı 2024? Sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim yolculuğunda bir sonraki adımı atmak isteyenler için heyecan dorukta! ÖSYM'nin 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için beklenen başvuru ve sınav tarihleri sonunda açıklandı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen DGS, bu yıl da adayların geleceklerini şekillendirmelerine olanak tanıyacak.