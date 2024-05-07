DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS başvuruları başladı mı 2024? Sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim yolculuğunda bir sonraki adımı atmak isteyenler için heyecan dorukta! ÖSYM'nin 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için beklenen başvuru ve sınav tarihleri sonunda açıklandı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen DGS, bu yıl da adayların geleceklerini şekillendirmelerine olanak tanıyacak.
DGS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.