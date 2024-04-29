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👩🏻‍💻DGS BAŞVURU TARİHİ 2024: DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlık yapan adaylar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2024 yılında yapılacak olan DGS başvuru ve sınav tarihleri belirlendi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 13:10 Güncelleme 29 Nisan 2024, 13:10
👩🏻‍💻DGS BAŞVURU TARİHİ 2024: DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuru tarihini ve sınav tarihini duyurdu. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak? İşte merak edilenler...

DGS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS' ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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