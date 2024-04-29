👩🏻‍💻DGS BAŞVURU TARİHİ 2024: DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS' ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.