Denklik belgesi nedir, nasıl alınır? YÖK denklik şartları neler? Dünya sıralamasında ilk 400’de yer alan üniversiteler hangileri?

Bunun nedeni ise başvuru yapmadan önce bu internet sayfasında ilgili kişinin doldurması gereken resmi bir dilekçe bulunmaktadır. Bu dilekçe doldurulduktan sonra kurumun belirtmiş olduğu yerlere hizmet bedeninin de yatırılmış olması gerekir. Sonrasında da kuruma başvuru yapılabilir.

Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Denklik belgesinin alabilmek için ilgili kişinin bazı evrakları da hazırlayıp kuruma teslim etmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için denklik belgesi alabilmek amacıyla gerekli olan evraklar şöyle sıralanmaktadır: İmzalı başvuru formu gerekir. Diplomanın aslı noter onaylı suretiyle beraber kuruma verilmelidir. Denkliği istenen mezuniyet belgesinin veya diplomanın noter onaylı suretiyle beraber noter onaylı tercümesinin de olması gerekir. İlgili transkriptin belgesinin aslı burada geçen belge denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenin süresini belirtmektedir.

Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresinin belgesinin de noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi de olmalıdır. Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerden de diploma alınabilmektedir dolayısıyla bu durumda diploma ekinin aslıyla beraber bu ekin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesinin de olması şarttır. Mezun olunan eğitim kurumuna diğer eğitim kurumundan bazı dersler aktarılabilir bu durumda aktarılan dersleri içeren transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi de gereklidir. Doldurulmuş pasaport formu ve diploma sahibinin pasaportunun aslı da şarttır. Üniversiteye yerleştirme sonuç belgesi elbette ki bu belge ÖSYM kontenjan ve kılavuzunda yer alan yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için geçerlidir.

Noter tarafından onaylanmış bütün bu belirtilen belgelerin fotokopisi de gereklidir. Nüfus cüzdanı yani kimlik fotokopisi de gerekmektedir. Kişi eğer yüksek lisans denklik belgesi almak istiyorsa burada söz konusu olan tez ödevinin kapağı, özeti ve çeviri talep edilir ve bu talep de kuruma verilmelidir.