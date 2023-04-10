Darüşşafaka sınav başvurusu ne zaman yapılır? Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? Hangi illerde yapılacak?

2023 yılının Darüşşafaka sınav tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, "Darüşşafaka sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
DARÜŞŞAKAFA SINAVI NE ZAMAN?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2023 yılı sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 37 ilinde düzenlenecek.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?
Darüşşafaka Giriş Sınavı Online Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2023, Pazartesi
Darüşşafaka Giriş Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 15 Mayıs 2023, Pazartesi
DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Öğrencinin;
T.C. vatandaşı olması
Anne ve/veya babasının hayatta olmaması
Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması