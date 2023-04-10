Darüşşafaka sınav başvurusu ne zaman yapılır? Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? Hangi illerde yapılacak?





DARÜŞŞAFAKA SINAVI NEREDE, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?



Hatay'daki sınav merkezi belirlendiğinde web sitemizden paylaşılacaktır.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da sınav yapılacaktır. Sınav merkezleri belirlendiğinde web sitemizden paylaşılacaktır.

6Darüşşafaka sınavı 2023 tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nedir 2023 Darüşşafaka sınavı nerede, hangi illerde yapılacak

Sınav merkezlerine çevre il ya da ilçelerden gelecek maddi durumu yetersiz velilerimize ulaşım giderleri için destek olunmaktadır.