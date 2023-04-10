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    • Eğitim
    • 10.04.2023 10:16
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    • 10.04.2023 10:17
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    Darüşşafaka sınav başvurusu ne zaman yapılır? Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? Hangi illerde yapılacak?

    Tam burslu ve yatılı eğitim için Darüşşafaka Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Peki, Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? Darüşşafaka sınav başvurusu ne zaman yapılır? Hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta?

    2023 yılının Darüşşafaka sınav tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, "Darüşşafaka sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    DARÜŞŞAKAFA SINAVI NE ZAMAN?

    Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2023 yılı sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 37 ilinde düzenlenecek.

    DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?

    Darüşşafaka Giriş Sınavı Online Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2023, Pazartesi

    Darüşşafaka Giriş Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 15 Mayıs 2023, Pazartesi

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Öğrencinin;

    T.C. vatandaşı olması

    Anne ve/veya babasının hayatta olmaması

    Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

        2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

        2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.



        DARÜŞŞAFAKA SINAVI NEREDE, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

        Hatay'daki sınav merkezi belirlendiğinde web sitemizden paylaşılacaktır.

        Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da sınav yapılacaktır. Sınav merkezleri belirlendiğinde web sitemizden paylaşılacaktır.
        6Darüşşafaka sınavı 2023 tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nedir 2023 Darüşşafaka sınavı nerede, hangi illerde yapılacak
        Sınav merkezlerine çevre il ya da ilçelerden gelecek maddi durumu yetersiz velilerimize ulaşım giderleri için destek olunmaktadır.
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        Emlak konut
        Haberler Eğitim Darüşşafaka sınav başvurusu ne zaman yapılır? Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? Hangi illerde yapılacak?
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