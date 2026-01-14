15 Ocak'ta yine ders zili çalmayacak! 2 ilde kar tatili ilan edildi
Tunceli ve Ordu Valilikleri, 14 Ocak akşamı yaptıkları açıklamayla aşırı buzlanma ve don riski nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının devam ettiği diğer illerde gözler güncel meteorolojik verilere çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarısı yaptığı diğer illerde ise valiliklerin değerlendirmeleri sürüyor; hamile ve engelli kamu personeli için idari izin kararları da peş peşe duyuruluyor.
ORDU
Ordu'da 13 İlçede Tatil Kararı
Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası buzlanma riskine karşı ilçeleri iki kategoride değerlendirdi:
Tamamen Tatil Edilen İlçeler (8 İlçe): Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey.
Kısmi Tatil Kararı Alınan İlçeler (5 İlçe): Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru.
İdari İzin Şartları: Tamamen tatil edilen ilçelerde hamile, engelli ve çocuğu kreşe giden anneler idari izinli kapsamına alındı.
İstisna Birimler: Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esaslı çalışan birimlerin durumu kendi kurumlarınca değerlendirilecek.
TUNCELİ
Tunceli Valiliği, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Kararın detayları şunlardır:
Tarih: 15 Ocak 2026 Perşembe (1 Gün).
Kapsam: Resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumları (Üniversite hariç).
İdari İzin: Hamileler, engelli personel, kronik rahatsızlığı olanlar ve anaokulu/kreş çocuğu olan kadın çalışanlar izinli sayılacak.