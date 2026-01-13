14 Ocak’ta kar tatili duyuruları devam ediyor! Şırnak’ta eğitime ara verildi
Şırnak Valiliği, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı diğer illerde ise valiliklerin akşam saatlerinde nihai kararı vermesi bekleniyor.
Valilik kararıyla tüm okul kademeleri tatil edilirken; kar yağışının ulaşımı aksattığı diğer illerde ise mülki idare amirlikleri meteorolojik verilere göre değerlendirmelerini sürdürüyor.
TUNCELİ
Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırması üzerine şu kararlar alındı:
-
Eğitim: 14 Ocak Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (üniversite hariç) ders yapılmayacak.
-
İdari İzin: Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu kreşe giden kadınlar idari izinli sayılacak.
ŞIRNAK
Şırnak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararıyla eğitime 1 gün ara verildi.
-
Tatil olan yerler: Şırnak merkez, Uludere, Beytüşşebap.
-
Tarih: 14 Ocak 2026 Çarşamba.
-
Kapsam: Tüm kreş, anaokulu, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri.
-
İdari izin: Hamile, engelli, kronik hasta kamu personeli ve küçük çocuğu olan kadın çalışanlar.