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    • Eğitim
    • 14.06.2023 09:32
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    • 14.06.2023 09:35
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    Bütünleme sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı takvimini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Buna göre, ATA AÖF bütünleme sınavları 15 Haziran - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, uzaktan eğitim sistemine sahip olan bir kurum olarak geniş bir öğrenci kitlesine eğitim imkanı sunmaktadır. Bahar dönemi bütünleme sınavları da öğrencilerin başarılarını değerlendirmek ve eksik kalan derslerini tamamlama fırsatı sunmak amacıyla düzenlenmektedir.

    takvim.com.tr
    ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

    "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sınav takvimi duyuruldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? Bütünleme sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2023 NE ZAMAN?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresi üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri takvimini paylaştı. Takvime göre, ATA AÖF bütünleme sınavları 15 Haziran - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    ATA AÖF bütünleme sınavı online olarak gerçekleştirilecek.

    SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Öğrenciler anılan tarih aralığında hangi gün hangi derslerden sınava gireceğinizi gösteren ayrıntılı sınav programına https://ataaof.edu.tr//s/sinav-takvimi üzerinden ulaşabilecekler.

        Sınav sistemine 15 Haziran 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

        Sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Bütünleme sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün?
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