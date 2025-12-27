Bugün ve yarın ne sınavı var? ÖSYM 27-28 Aralık hafta sonu sınav var mı?
Hafta sonu sınav takvimi sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM’nin sınav listesine göre 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde sınav olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusuna yanıt arayan adaylar takvimi yakından takip ediyor. İşte 27-28 Aralık ÖSYM sınav programına ilişkin tüm detaylar…
27-28 Aralık 2025 tarihlerinde sınav olup olmadığı adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle ÖSYM tarafından hafta sonu herhangi bir sınav düzenlenip düzenlenmeyeceği araştırılıyor. Peki bu hafta sonu (bugün ve yarın) sınav var mı? İşte 27-28 Aralık ÖSYM sınav takvimine ilişkin detaylar…
HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM'den yapılan resmi duyuruya göre 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2025-Sayıştay Yazılı) gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.
Adayların sınava girecekleri yer bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri 22 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla erişime açılmıştı. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş belgelerine erişim sağlanabiliyor.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 27 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak 1. oturumda Hukuk sınavı için saat 10.00'dan sonra, Maliye sınavı için saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
28 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak 2. oturumda ise İktisat sınavı için saat 10.00'dan sonra, Kompozisyon ve seçimlik grup sınavları için saat 14.30'dan sonra bina girişlerine izin verilmeyecek.
ÖSYM adayların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.
27-28 ARALIK'TA HANGİ SINAV YAPILACAK?
Bu hafta sonu Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanacak. Klasik usulde gerçekleştirilecek sınav iki gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak.
Sınav sonuçlarının ise 28 Ocak 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adayların başarılı sayılabilmesi için alınacak kadro sayısının üç katı içerisine girmesi gerekiyor.