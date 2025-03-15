Birkaç nasıl yazılır? TDK’ye göre “bir kaç” doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız Birkaç kelimesi bunlardan biridir. Birkaç İfadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "Birkaç" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BİRKAÇ NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "birkaç" kelimesi, "çok olmayan, az sayıda" anlamına gelir ve birleşik yazılması gerekir. "Bir kaç" şeklindeki ayrı yazım ise yanlış kullanım olarak kabul edilmektedir.
✔ Doğru yazımı: "birkaç"
✖ Yanlış yazımı: "bir kaç"
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE BİRKAÇ NASIL YAZILIR?
TDK, resmi internet sitesinde yayınladığı örneklerde de "birkaç" kelimesinin doğru kullanımını vurgulamaktadır:
◾ Örnek 1: "Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." – Halikarnas Balıkçısı
◾ Örnek 2: "Birkaç gün sonra seni arayacağım."
◾ Örnek 3: "Akşam misafir gelecek, birkaç ekmek fazla al."