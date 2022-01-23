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    • Eğitim
    • 23.01.2022 15:39
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    • 23.01.2022 15:39
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    BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu ve kontenjanları! 2022 BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

    2022 yılında BİLSEM' atanmak isteyen yüzlerce öğretmen heyecanla başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. MEB'den son dakika flaş açıklama geldi. BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı. BİLSEM öğretmen başvurusu için tarih belli oldu. Peki BİLSEM öğretmen başvuruları başladı mı? 2022 BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen başvuru şartları neler? İşte BİLSEM öğretmen başvuru kılavuzu, kontenjanları, başvuru ve sonuç tarihleri, başvuru ekranı....

    2022 BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

    BİLSEM öğretmen başvuruları başladı mı? 2022 BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen başvuru şartları neler? sorularının yanıtları gündemde yer alıyor. 2022 yılında MEB BİLSEM takvimini yayımladı. Takvime göre BİLSEM öğretmen başvurusu için beklenen gün geldi. MEB öğretmen başvuru kılavuzunu ve kontenjan bilgisini paylaştı. Başvuru şartları arasında 'En az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak' şartı aranıyor. İşte BİLSEM'e atanmak isteyen öğretmenler için başvuru detayları...

    BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    BİLSEM öğretmen ataması başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alınacak.

    Başvuru sonuçları ise 7 Şubat tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 28 Şubat'ta duyurulacak.

    Sözlü sınav tarihleri için de 7 Mart'ta açıklama yapılacak.

    İşte diğer tarihler;

    Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınav tarihleri: 14 Mart – 17 Haziran

    Atamalar için tercih tarihleri: 1 – 5 Temmuz

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    BİLSEM öğretmen başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS'ten takip edilebilecek.

    BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanması 8 Temmuz 2022

        BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

        a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

        b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

        c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

        d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

        e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.
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        Haberler Eğitim BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu ve kontenjanları! 2022 BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?
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