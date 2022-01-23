BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu ve kontenjanları! 2022 BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

BİLSEM öğretmen başvuruları başladı mı? 2022 BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen başvuru şartları neler? sorularının yanıtları gündemde yer alıyor. 2022 yılında MEB BİLSEM takvimini yayımladı. Takvime göre BİLSEM öğretmen başvurusu için beklenen gün geldi. MEB öğretmen başvuru kılavuzunu ve kontenjan bilgisini paylaştı. Başvuru şartları arasında 'En az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak' şartı aranıyor. İşte BİLSEM'e atanmak isteyen öğretmenler için başvuru detayları...
BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
BİLSEM öğretmen ataması başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alınacak.
Başvuru sonuçları ise 7 Şubat tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 28 Şubat'ta duyurulacak.
Sözlü sınav tarihleri için de 7 Mart'ta açıklama yapılacak.
İşte diğer tarihler;
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınav tarihleri: 14 Mart – 17 Haziran
Atamalar için tercih tarihleri: 1 – 5 Temmuz
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
BİLSEM öğretmen başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS'ten takip edilebilecek.
BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanması 8 Temmuz 2022