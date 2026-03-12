Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yeni aşama için geri sayım sürüyor. Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı olan öğrenciler için bireysel değerlendirme süreci başlayacak.
ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI
2026 yılı BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi kapsamında ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Bu sürecin ardından sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edildi. Ön değerlendirmede başarılı olan öğrenciler, bir sonraki aşama olan bireysel değerlendirme sınavlarına katılmaya hak kazandı.
BİLSEM BİREYSEL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak.
Öğrenciler sınav giriş bilgilerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu aşamada öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel olarak değerlendirmeye alınacak.
BİLSEM SONUÇLARI VE KAYIT TAKVİMİ
Bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak. BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.